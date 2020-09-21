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Aktüel Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör zanlısının ABD'ye iadesini durdurdu
Aktüel

Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör zanlısının ABD'ye iadesini durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:35:41 -
Pakistan Yüksek Mahkemesi, terör zanlısının ABD'ye iadesini durdurdu

KARAÇİ (AA) - Pakistan Yüksek Mahkemesi, Pakistan asıllı Amerikalı terör zanlısının ABD'ye iadesini durdurdu.

Yerel yayın organı Express News'in haberine göre, zanlının babasının dilekçesini değerlendiren Yargıç Muşir Alem başkanlığındaki kürsü, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen Talha Harun'un hükümet tarafından ABD'ye iadesini engelleyen bir karar aldı.

Kararda, İslamabad ile Washington arasında iade konusunda bir anlaşma bulunmadığına işaret edildi.

Mahkeme kürsüsünün diğer üyesi Yargıç Gazi Emin de "ABD'nin anlaşma olmadan kimi istiyorsa onu aldığını" ifade ederek, "Pakistan egemen bir ülke. Suçlananın iade edilmek zorunda olduğuna dair kanıt nedir? Yasalar uyarınca vatandaşlarımızı koruyacağız." diye konuştu.

Mahkeme ayrıca gelecek 2 hafta içinde ABD ile İngiltere ile varsa iade anlaşmalarının ayrıntılarının temin edilmesini istedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, DEAŞ sempatizanı olmakla suçladığı Harun'un, Haziran 2016'da New York'ta, Paris'tekine benzer saldırılar planladığını savunuyordu.

Harun, 2016 yılında Pakistan'da tutuklanmıştı.

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