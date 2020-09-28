Pakistan yine şaşırtmadı! Azerbaycan için mesaj
Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın gerçekleştirdiği hain sonrası Azerbaycan'a destek mesajları geliyor. İslam ülkesi Pakistan'ın Başbakanı Imran Khan Azerbaycan'ın yanında olduğunu aktardığı bir mesaj paylaştı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Ermenistan'ın yangına körükle giden hamlelerinin ardından Azerbaycan'a destek yağdı.
En son Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.
Khan mesajında, Pakistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirterek, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a ilişkin, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunun arkasında olduklarını belirtti.