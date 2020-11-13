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Dünya Pakistan, yeni korveti teslim aldı
Dünya

Pakistan, yeni korveti teslim aldı

Pakistan, PNS Tabuk (Damen OPV 1900) isimli yeni korveti teslim aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:56:00 -
Pakistan, yeni korveti teslim aldı

Pakistan Donanması Romanya’daki Damen Tersanesi’nde inşa edilen PNS Tabuk korvetini teslim aldı.

Gemi, Pakistan Savunma Bakanlığınca 2017'de Damen ile imzalanan iki gemi siparişinin bir parçası. Her iki gemi de Romanya'daki Damen Galati Tersanelerinde inşa edildi.

PNS Yarmook isimli ilk birlik, bu senenin Şubat ayında Pakistan Donanması filosuna katıldı.

PNS Tabuk , karmaşık bir deniz ortamında geniş bir operasyon yelpazesi sunan, son derece uyarlanabilir çok amaçlı bir platformudur. Bir helikopter ve bir insansız hava aracı (İHA) ve aynı anda iki rijit gövdeli şişme bot bulundurabilir.

Damen Tersaneleri genel müdürü Flemming Sorensen, “Damen 1986'dan beri Pakistan'da birçok projede yer aldı ve Damen bu kalıcı ve güvenilir işbirliğinden gurur duyuyor”. diye konuştu.

Ayrıca, projenin başarısının, dahil olan herkes arasındaki yakın işbirliğinin neticesi olduğuna dikkat çeken Sorensen, “Böyle bir başarı ancak iyi koordinasyon, becerikli işçilik, mükemmel ekip çalışması ve ilgili tüm taraflar arasında iyi bir işbirliği ile mümkündür. Pandeminin eşi görülmemiş zorluklarına rağmen, Pakistan, Romanya ve Hollandalı proje ekipleri, başarılı bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarını sürdürmeye azimle çabaladılar”. dedi.

Damen'in Galati'deki tersanesi, Hollanda Kraliyet Donanması için son yedi karmaşık deniz gemisi ve Romanya Sınır Polisi'nin amiral gemisi Stefan cel Mare açık deniz devriye gemisi de olmak üzere savunma ve güvenlik bölümü için 40'tan çok gemi inşa etti.

Kaynak: star.com.tr

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