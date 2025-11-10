Pakistan yemeği nedir? Nasıl yapılır? Pakistan pilavı (Müthiş lezzet) tavuklu pilav tarifiyle çok benzer

Pakistan Pilavı (Müthiş Lezzet) Tarifi İçin Malzemeler

1 tabak haşlanmış tavuk eti

2 adet kuru soğan

5 diş sarımsak

3 su bardağı pirinç (Yasemin pirinç olsa daha iyi)

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı içme suyu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pulbiber. tuz (Sizde)

Pakistan Pilavı (Müthiş Lezzet) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hanımlar merhaba, bugünkü tarifimiz gerçek Pakistan pilavıdır. Gerçekten bu pilava bayılacaksınız bizden söylemesi. Hep aynı pilavları yemekten ve yapmaktan sıkılan hanımlar haydi buraya. haydi Bismillah;

Teflon bir tavaya 1 kuru soğanı yemeklik doğrayıp iyice sarartalım.

Haşlanıp doğranmış tavuk etini(ben göğüs eti) ekleyip koyu renk alıncaya kadar kavuralım.

2 diş sarımsağıda içine incecik doğrayalım.

Karıştırıp bir kenara alalım.

Bir çaybardağı sıvı yağın yarısını bunda kullanalım.

Şimdi sıra pilavda. pilav tanceremize yağın diğer yarısını koyup yemeklik doğranmış 1 kurusoğanı kahverengi oluncaya kadar kavurup 3 diş sarımsağı içine küçük küçük doğrayalım.

Yarım çaybardağı su ekleyelim. (Karamelize renk vermesi için) 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı pulbiberi ekleyip sonra yıkanmış pirinci ekleyelim.

Ben pilavlık pirinçle yaptım. ama yasemin pirinçiyle harika oluyor.

3-4 dk kavuralım. Nohutları ekleyelim.

3 subardağı tavuk suyu(yoksa bulyonda olur)

3 su bardağı içme suyunu ve tuzunu koyup ağzını kapayıp kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim.

En son tavada yaptığımız soğanlı tavuk karışımını üzerine serip üstünü kağıt havluyla kapayıp yarım saat demlendirelim. Nefis pilavımız servise hazır. Afiyet olsun.

Pakistan'ın en meşhur yemeği nedir?

Pakistan et yemekleri:

Tavuk Karahi Pakistan'ın en meşhur yemeği olabilir.

Pakistanlılar kahvaltıda ne yer?

Pakistan kahvaltısı:

Mayasız Hint ekmeği olan ve tavada kızartılan Aloo Paratha ve sebzeler içerir