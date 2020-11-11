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Aktüel Pakistan ve İran Avrupa'da yükselen İslamofobi eğiliminden endişeli
Aktüel

Pakistan ve İran Avrupa'da yükselen İslamofobi eğiliminden endişeli

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:06:13 -
Pakistan ve İran Avrupa'da yükselen İslamofobi eğiliminden endişeli

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, bazı Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi sebebiyle endişeli olduklarını bildirdi.

Radio Pakistan’ın haberine göre, dün, resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyet ile Pakistan’a gelen Zarif, başkent İslamabad’da mevkidaşı Kureyşi ile bir araya geldi.

İki Bakan, bazı Avrupa ülkelerinde yükselen İslamofobi eğilimi sebebiyle endişelerini dile getirirken, ifade özgürlüğü kisvesi altında "çirkin" davranışların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Afganistan barış müzakerelerini ele alan Bakanlar, Afgan liderlerin ülkede barışın tesis edilmesi için ender bir fırsata sahip olduğuna ve bunun harcanmaması gerektiğine işaret etti.

Her iki ülke, Afganistan’da barışın tesisi için müşterek çaba konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pakistan’a bölgesel istikrar ve özellikle Afgan barış süreci için olumlu çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ise İranlı mevkidaşına, Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde devam eden insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verdi.

Kureyşi ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e de "baskı altındaki" Keşmirlilerin mücadelesine destek verdiği için teşekkür etti.

İki Bakanın görüşmesinde ayrıca karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, sınır yönetimi, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

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