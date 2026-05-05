Pakistan ve İngiltere'den bölgesel işbirliği

Pakistan ile İngiltere arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülkenin hem ikili meselelerde hem de ortak ilgi alanına giren bölgesel ve küresel başlıklarda temaslarını sürdürmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Görüşmede özellikle Orta Doğu’daki son gelişmelerin öne çıktığı belirtildi. Tarafların, bölgede yaşanan çatışmaların ardından oluşan tabloyu yalnızca siyasi boyutuyla değil, ekonomik ve uluslararası etkileri açısından da değerlendirdiği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan İshak Dar'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cooper'ın Pakistan'ın Orta Doğu'da barış için taraflar arasında diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme çabalarına duyduğu takdiri dile getirdiği, Dar'ın da bölgesel ve küresel barış ve istikrar arayışında diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan Orta Doğu'daki durumun küresel ekonomik etkileri ve diğer daha geniş kapsamlı etkilerini ele alan ikilinin, karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler için yakın temas halinde kalmak konusunda anlaştığı kaydedildi.