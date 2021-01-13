Pakistan, Türkiye ve Azerbeycan kararını dünyaya duyurdu
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Kureyşi, yaptığı açıklamada "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.
Çavuşoğlu ise Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin "Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik" mesajını verdi.