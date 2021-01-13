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Dünya Pakistan, Türkiye ve Azerbeycan kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Pakistan, Türkiye ve Azerbeycan kararını dünyaya duyurdu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:17:00 -
Pakistan, Türkiye ve Azerbeycan kararını dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Kureyşi, yaptığı açıklamada "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.

Çavuşoğlu ise Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin "Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik" mesajını verdi.

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