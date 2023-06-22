Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik telefonu

Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesinden dolayı Kurtulmuş’a tebriklerini ileterek başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş da mevkidaşı Sanjrani’ye teşekkürlerini iletti.

Kurtulmuş, görüşmede Pakistan Hükümetinin ve halkının ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri sonrasında gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak bu istisnai dayanışma, kadim dostluk ve kardeşliğin hep hatıralarımızda yer alacağını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Yunanistan açıklarında batan mültecilerin bulunduğu teknede çok sayıda Pakistan vatandaşının da hayatını kaybetmesi dolayısıyla Pakistan halkına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

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