  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve BAE arasında kritik temas

Nüfusu yüzde olarak fark etmiş: Bayramda 500 bine çıkacak, ünlü isimleri ağırlıyor! Tarihi seviyeye çıktı

Sözleri tepki çekmişti! Türkiye'den Abbas yönetimine uyarı

Bakan gözünü alamıyor! Türk Havacılığının SÜPER ŞİMŞEK’i gün sayıyor: Yükselen güç mücadelesi

Bakan Yerlikaya sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede jet hızında açıklama geldi: İsrail'de Filistin bayrağı sansürüne 'karpuz' çözümü

BAE ve Mısır'ın Türkiye'de yabancı yatırımlarda en yüksek payı imalatın oldu! İşte bu beklenmiyordu

Bakan Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası flaş açıklamalar

İstanbul’da ‘çöp’ kâbusu

Ali Koç’tan aynı tas aynı hamam! Hocası olmayan takıma yeni forvet
Gündem Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik telefonu
Gündem

Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-06-22 22:45:00 -
Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a tebrik telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesinden dolayı Kurtulmuş’a tebriklerini ileterek başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş da mevkidaşı Sanjrani’ye teşekkürlerini iletti.

Kurtulmuş, görüşmede Pakistan Hükümetinin ve halkının ülkemizde meydana gelen deprem felaketleri sonrasında gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak bu istisnai dayanışma, kadim dostluk ve kardeşliğin hep hatıralarımızda yer alacağını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Yunanistan açıklarında batan mültecilerin bulunduğu teknede çok sayıda Pakistan vatandaşının da hayatını kaybetmesi dolayısıyla Pakistan halkına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23