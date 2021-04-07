Pakistan Ordusunu vurdular! Ölü askerler var

Pakistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlenen saldırılarda en az 9 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Son dönemde artan saldırılarda Pakistan ordu güçleri hedef alındı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre ilk saldırı 31 Mart günü Bacaur'un Loy Memund bölgesinde meydana geldi. Bölgede Pakistan ordu karakollarına ve devriyelerine düzenlenen saldırılarda 3 asker öldü, 5 asker de yaralandı.

İkinci saldırı ise 2 Nisan'da yine Bacaur'un Çermeng bölgesinde gerçekleştirildi. Yola döşenen el yapımı patlayıcının, ordu güçlerine ait bir aracın geçisi sırasında infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırıda üç askerin öldüğü aktarıldı.

Son saldırı ise 3 Nisan'da Kuzey Veziristan'da meydana geldi. Saldırıda Pakistan ordusunun ikmal devriyeleri hedef alınırken üç askerin öldüğü açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda TTP tüm saldırıları üstlendi.

TTP yeniden güç kazanıyor

2014 yılının ardından ABD ve Pakistan'ın Zarb-i Azb Operasyonu sonrası Pakistan sınırından büyük ölçüde çıkarılan TTP ve yabancı güçler, uzun süre eski gücüne kavuşamadı. Yabancı savaşçılardan müteşekkil gruplar halen bölgeye dönemezken, birçoğu Afganistan içlerinde faaliyet göstermeye başladı.

TTP saldırıları, özellikle 2018 yılından sonra artmaya başlarken, 2020 yılı hem siyasi hem de askeri açıdan TTP için yeniden yükseliş yılı oldu.

2020 yılı içerisinde TTP, kabile bölgelerindeki saldırılarını artırırken, grubun tek bir çatı altında birleştirilmesi için ciddi çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalara, Müftü Ebu Mansur Asım (Nur Veli Mesud) liderliğindeki TTP'nin merkezi yapılanması öncülük etti.

Son süreçle beraber TTP, Zarb-i Azb öncesinde dahi ulaşamadığı bir siyasi genişliğe ulaşmış oldu. 2014'ten önce TTP'den ayrı olan yapıların da ana gruba katılması, bölgede yapının yeniden güçleneceği tahminlerine yol açıyor.

TTP saldırılarının şiddetlenmesiyle, Pakistan hükümeti güçlerinin özellikle Afganistan sınırındaki bölgelerde kontrolü kaybedebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News