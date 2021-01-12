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Dünya Pakistan Ordusuna saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Pakistan Ordusuna saldırı! Ölü askerler var

Pakistan'ın Güney Vezirstan bölgesinde ordu güçlerine saldırı düzenlendi. Pakistan Talibanı tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 13:33:00 - 2021-01-12 13:34:48
Pakistan Ordusuna saldırı! Ölü askerler var

Güney Veziristan'da Pakistan ordu güçlerine saldırı düzenledi.

Tahrik-i Taliban Pakistan olarak da bilinen yapı, Güney Vezirstan'ın Şaktoy Neşpa bölgesinde ordu güçlerine ait bir aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı.

Yerel kaynaklar saldırıda aracın tamamen tahrip olduğunu, 4 Pakistan askerinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıyı sosyal medya üzerinden üstlenen TTP Sözcüsü Muhammed Horasani, saldırının 10 Ocak'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Öte yandan TTP, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis güçlerine yönelik bir saldırı daha düzenledi.

Belucistan'ın Çaman ilçesine bağlı Kaçahri bölgesinde, polis güçlerinin üzerine el bombası atılması suretiyle düzenlenen saldırıda en az 1 polis ölürken çok sayıda güvenlik gücü de yaralandı.

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