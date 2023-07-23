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Dünya Pakistan öncü oldu: BM'de Kur'an-ı Kerim toplantısı!
Dünya

Pakistan öncü oldu: BM'de Kur'an-ı Kerim toplantısı!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 12:55:00 -
Pakistan öncü oldu: BM'de Kur'an-ı Kerim toplantısı!

Kuran-ı Kerim yakılmasına dair BM İnsan Hakları Konseyi'nde 'acil oturum' yapılacak.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması, Pakistan'ın girişimiyle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenecek "acil toplantıda" tartışılacak.

Euronews'teki habere göre, Konsey Sözcülerinden Pascal Sim, yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasının ardından bu hafta acil bir oturum düzenleyeceğini ve eylemin Müslüman dünyasında öfkeye yol açtığını söyledi.

Sözcü Sim gazetecilere yaptığı açıklamada, oturumun "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bazı üyeleri adına Pakistan tarafından" talep edildiğini dile getirdi.

47 üyeli Konsey'de alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde bir müptezel, caminin önünde Kuran-ı Kerim yakmıştı.
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Eylem İslam dünyasında yoğun tepkiyle karşılanırken, çok sayıda ülkede de protesto gösterileri düzenlendi.

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