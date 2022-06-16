Pakistan, IMF’den para alabilmek için bunu yaptı

Pakistan Hükümeti, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali destek programının yeniden başlatılmasına ilişkin koşulların yerine getirilmesinin bir parçası olarak petrol ürünlerine yönelik devlet sübvansiyonlarını (destekleme) iptal etmeye karar verdi.

Böylece 16 Haziran'dan itibaren Pakistan'da benzin litre başına 233,89 Pakistan rupisinden (1,13 $), yüksek hızlı dizel yakıt litre başına 263,31 Pakistan rupisinden (1,27 $), hafif dizel litre başına 207,47 Rs'den (1,02 $) satılacak.

Maliye ve Gelir Bakanı Miftah İsmail, konu hakkında ülke medyasına yaptığı açıklamada, önceki Pakistan makamlarının akaryakıt fiyatlarını dondurma kararı ve dünya petrol piyasasındaki mevcut durum nedeniyle bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

İsmail, sübvansiyonların kaldırılmasının “ülkeyi temerrüde düşmekten kurtarmak için” gerekli olduğunu savunarak, “hükümetin artık petrol ürünlerinin satışından zarar görmeyeceğini” kaydetti.

Geçen ay IMF, ülke yetkililerinin yakıt ve elektrik sübvansiyonlarını kaldırmaması halinde Genişletilmiş Finansman Kolaylığı (EFF) kapsamında Pakistan'a para ödemeyi sürdürmeyi reddettiğini belirtmişti.

Pakistan'a yönelik yaklaşık 6 milyar dolarlık mali yardım programı, Fon yönetimi tarafından 3 Temmuz 2019'da onaylandı. IMF'nin İslamabad'a halihazırda sağlanan ilk altı diliminin toplamı 3 milyar doları buldu. Pakistan'ın, devletin mali sistemi ve ekonomisinin yapısal reformunu içeren EFF kapsamındaki fon gerekliliklerinin uygulanmasına ilişkin yedinci incelemesi halen devam ediyor. (İLKHA)