Pakistan ile ticarette hedef 5 milyar dolar

Özdemir, geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl İslamabad’a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında düzenlenen Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu hatırlatarak “İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk firmaları daha aktif yer almalı”

Özdemir, iş insanlarımız açısından Pakistan pazarında gıda içecek sektörü ve ilgili teknolojiler açısından fırsatlar olabileceğini dile getirerek, “Makine sektörü Pakistan’ın ithalatında önemli bir yer teşkil etmektedir ve Pakistan’ın gerçekleştirdiği makine ithalatında Türk firmalarımızın payının daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Firmalarımızın özellikle tarım üretimini artırmaya yönelik bir vizyonu olan Pakistan’a daha fazla tarım makinesi ihracatı gerçekleştirmesi yönünde çalışmalar yapılabileceği fikrindeyim” şeklinde konuştu. Türkiye ve Pakistan arasında hassasiyetleri göz önünde bulunduran Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının ikili ticaret ve yatırım ilişkilerine fayda sağlayacağının ve ticaret ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağının her iki ülke iş insanları tarafından da her mecrada dile getirildiğine işaret eden Özdemir, “Türkiye-Pakistan İş Konseyi olarak, Türkiye ve Pakistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinde öne çıkan sektörlere yönelik, iş insanlarımızın potansiyel fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla faaliyetlerimizi arttırmaya gayret ediyoruz” dedi.