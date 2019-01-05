Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye olarak Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabiliriz” dedi.

Pakdemirli, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Ankara’da bir araya geldi.

İki ülke arasında hem genel hem de tarımsal ticaretin olması gereken potansiyelden oldukça gerilerde olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Özellikle tarım alanında süt ve süt ürünleri, nohut, mercimek, çay, zeytinyağı, şeker ve çikolata alanında önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca ülkelerimizin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmalarının ve beraber iş yapmalarının önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Son yıllarda sulama yatırımlarına ve teknolojilerine büyük önem vererek tarımsal üretim hacmini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye’nin Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabileceğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise “Özellikte sulama, gıda işleme, helal et ve tarımsal verimliliği artırma konusunda Türkiye’den destek bekliyoruz” ifadesini kullandı.