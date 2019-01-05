0553 313 94 23

Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği artacak

Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Ankara’da bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretim hacmini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye’nin Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabileceğini dile getirdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye olarak Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabiliriz” dedi.

Pakdemirli, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Ankara’da bir araya geldi.

İki ülke arasında hem genel hem de tarımsal ticaretin olması gereken potansiyelden oldukça gerilerde olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Özellikle tarım alanında süt ve süt ürünleri, nohut, mercimek, çay, zeytinyağı, şeker ve çikolata alanında önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca ülkelerimizin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmalarının ve beraber iş yapmalarının önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Son yıllarda sulama yatırımlarına ve teknolojilerine büyük önem vererek tarımsal üretim hacmini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye’nin Pakistan’a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabileceğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise “Özellikte sulama, gıda işleme, helal et ve tarımsal verimliliği artırma konusunda Türkiye’den destek bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
  1. Ankara
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Pakistan Başbakanı İmran Khan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    407 marka 2019’da da ‘indirime devam’ dedi
    1. 407 marka 2019’da da ‘indirime devam’..
    2. Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını..
    3. Maradona taburcu edildi
    4. ‘81’in üzerinde millet bahçesi inşa..
    5. Van'da uyuşturucu operasyonu
    6. Restoranda başörtülü kadına çirkin..
    7. Kalp hastası yaşlı adama ulaşmak için..
    8. Karz-ı Hasen şirketlere can suyu olacak
    9. Sağlık Bakanlığından "seyyar sandık"..
    10. Hac maliyeti 15 bin riyalden başlıyor
    11. THY'nin en yaşlı yolcusu, kıtaları aştı
    12. Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı
    13. Üniversitelerde şiddeti önlemek için..
    14. Mersin'de 11 suçtan aranan zanlılar..
    15. 13 şehir hastanesi için geri sayım
    16. Başbakan: O konuda Türkiye ile uyumluyuz
    17. Enflasyon Merkez’in takibinde
    18. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    19. Amma da attın be Türker Paşa!
    20. Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!