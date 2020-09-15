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Aktüel Pakistan, Hindistan Büyükelçisi'ni Hindu ailesinin ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Aktüel

Pakistan, Hindistan Büyükelçisi'ni Hindu ailesinin ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:12:10 -
Pakistan, Hindistan Büyükelçisi'ni Hindu ailesinin ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı

ANKARA (AA) - Pakistan, Hindistan'a geçen yıl göç eden Pakistanlı bir Hindu ailenin 11 üyesinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kapsamı hakkında bilgi paylaşması için Yeni Delhi yönetiminde çağrıda bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin, Hindistan'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve Hindu aile üyelerinin ölümüne ilişkin "ciddi" endişelerini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminden Rajasthan eyaletinin Jodhpur ilçesine bağlı Lodta Haridasot köyünde 9 Ağustos'ta ölü bulunan 11 aile bireyi hakkında "Pakistan'ın Hindistan'daki Büyükelçiliği tarafından olayla ilgili ayrıntılar için tekrarlanan taleplerine rağmen, Hindistan hükümetinin konudan kaçmaya devam ettiği, olay hakkında sadece yetersiz bilgi verdiği ve ölümlerin nedeni ve şartları hakkında bilgi paylaşmadığı" vurgulandı.

Buna ek olarak ölü bulunan aile bireylerinden Shrimati Mukhi'nin kızının, Hindistan İstihbarat Teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadını (RAW), söz konusu aile üyelerini Pakistan'a karşı casusluk yapmaya ve Pakistan karşıtı ifadeler yayımlamaya ikna edemediği iddialarıyla babasının, annesinin ve diğer aile üyelerinin ölümlerinden sorumlu tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'daki diğer Pakistan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için, Hindistan hükümetinin bu talihsiz olay hakkında tamamen şeffaf olmasının son derece önemli olduğunun altı çizilerek Hint tarafı, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye, Yeni Delhi'deki Pakistan Büyükelçiliğinin ölü bulunan ailenin hayatta kalan üyesine ulaşmasına imkan tanımaya, FIR (İlk Bilgi Raporu) ve ilk soruşturma raporunun kopyalarını paylaşmaya çağrıldı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jodhpur ilçesine bağlı Lodta Haridasot köyünde 9 Ağustos'ta 11 kişi ölü bulunmuştu.


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