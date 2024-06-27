Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi

Bu yıl, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi’nin yayımlanmasının 70. yıl dönümü.

Çin Medya Grubu’na (CMG) bağlı Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) tarafından kısa süre önce düzenlenen anketin dünya genelindeki katılımcıları Çin’in ortaya koyduğu Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi’ni takdirle değerlendirdi.

Ankete katılanların yüzde 82’si Çin’in küresel barışı koruyan önemli bir güç olduğuna işaret etti. Ankete katılanların yüzde 83,5’i, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi’nin içerdiği egemenlik, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü şeklindeki değerleri takdirle değerlendirirken, Çin’in uluslararası toplumun daha güzel bir dünya inşa etmesine yardımcı olacağı görüşünü ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 80,8’i, ülkelerin eşitlik, kazan-kazan ilkelerinde ısrarcı olunmaları, hegemonyacılığa, güç siyasetine ve diğer ülkelere keyfi yaptırım uygulamaya karşı çıkmaları gerektiğini savundu.

Yukarıdaki veriler, CGTN tarafından başlatılan ve ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya dahil gelişmiş ülkelerin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika dahil gelişmekte olan ülkeler de dahil dünyanın 36 ülkesinden 11 bin 706 katılımcının katıldığı iki küresel anketten geliyor.

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