Pakistan halkı sandık başında
Pakistan'da halk, Ulusal Meclis (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başına gitti.
Pakistan'da halk, Ulusal Meclis (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başına gitti.
Oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı.
Vatandaşlar, 5 yıl görev yapacak 266 sandalyeli Ulusal Meclis ve 593 sandalyeli eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.
Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erecek.
241 milyon nüfusa sahip Pakistan'da 128 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
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Ülkede son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış, göreve gelen İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında düşmüştü.
Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla Başbakan seçilmişti. (İLKHA)