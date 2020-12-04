Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 262 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 410 bin 72’ye yükseldi. Son 24 saatte 55 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 260’a, iyileşenlerin sayısı 350 bin 305’e ulaştı. Pakistan’da 21 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 803 artışla 563 bin 680’e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 124 artarak 17 bin 479’a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 625 artarak 466 bin 178’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan İşgücü Bakanı Ida Fauziyah’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1141 artarak 70 bin 236'ya yükseldi. Bugün 1144 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 59 bin 61, aktif vakalar ise 10 bin 799 oldu. Toplamda 376 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 442 artarak 159 bin 123’e, ölü sayısı 45 artışla 2 bin 319’a yükseldi. Son bir günde 38 bin 732 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 505 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



