Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 847 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 327 bin 63’ü buldu.

Son 24 saatte 12 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 727’ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 310 bin 101'e ulaştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 385 bin 980’e yükseldi.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 artışla 13 bin 205’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 119 artışla 309 bin 219’a ulaştı.



Ülkede salgının merkez üssü konumunda olan başkent Cakarta’da da toplam vaka sayısı 100 bini geçti.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1228 artarak toplam 25 bin 742'ye, aktif vakalar 8 bin 966'ya yükseldi.

Bugün 671 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin sayısı toplam 16 bin 555'e ulaştı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da ölenlerin sayısı 221'e çıktı.

Savunma Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Sabah eyaletinde ilan edilen ve 27 Ekim'de bitmesi planlanan "kısmi sokağa çıkma" yasağının, 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile mücadelenin daha iyi yürütülmesi için hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ilan etme teklifini yarın eyalet sultanlarıyla görüşeceğini duyurdu.

Başbakan Muhyiddin Yasin, dünkü özel kabine toplantısının ardından, salgınla daha etkili mücadele için Malezya Kralı'na OHAL ilan edilmesi teklifinde bulunmuştu.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 731 artarak 97 bin 438’e, ölü sayısı 4 artışla 1727’ye yükseldi.

Son bir günde 25 bin 243 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 155 kişi tedavi görüyor.