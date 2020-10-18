Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.



Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 567 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 323 bin 19’a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 654'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 307 bin 69 oldu.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 105 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 361 bin 867’ye çıktı.



Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 80 artışla 12 bin 511’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 732 artışla 285 bin 324’e yükseldi.



Vaka sayısı başkent Cakarta'da 94 bin 327’ye, Doğu Cava'da 48 bin 932’ye, Bali'de 10 bin 771’e ve Açe'de 6 bin 551’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 871 artarak toplam 20 bin 498'e, aktif vakalar ise 7 bin 49'a yükseldi.

Bugün 701 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 13 bin 262 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak, 187'ye ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 431 artarak 93 bin 931’e, ölü sayısı 4 artışla 1688’e yükseldi.

Son bir günde 12 bin 622 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 145 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.



