Pakistan duyurdu: İran'dan müzakere kararı!
Pakistanlı yetkililer, İran'ın ABD ile barış görüşmelerine olumlu cevap verdiklerini açıkladı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı savaşta ilan edilen ateşkesin süresi çarşamba günü sona erecek.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ilk temaslardan sonuç çıkmazken, tarafların bugün yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistanlı yetkililer, İran heyetinin yeni tur görüşmelere katılmayı kabul ettiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler, İran ile müzakereler için İslamabad'a gidecek" demişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, savaşın kimsenin yararına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılmasının gerektiğini söyledi.