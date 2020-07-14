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Aktüel

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:19:34 -
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı

ANKARA (AA) - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "13 Temmuz Keşmir Şehitler Günü" nedeniyle 15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "Daimi Bahar" isimli şarkıyı paylaştı.

Klibinde 15 Temmuz'dan ve Keşmir'den görüntülerin yer aldığı şarkıyı paylaşan Alvi, "Baskı altındaki Keşmir halkının çektiklerini anlatan çok güzel bir şarkı." ifadesini kullandı.

Alvi, Keşmir'in özgürlüğüne kavuşacağına işaret ederek "Şarkıda da söylendiği gibi daimi bahar gelecek. Acımasız, faşist, öldüren ve tecavüz eden Hindistan'ın baskıları son bulacak, Keşmir özgürlüğüne kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

- 13 Temmuz 1931, Keşmir'de yaşananların başlangıcı kabul ediliyor

Keşmir Şehitler Günü kapsamında, Pakistan'da her yıl 13 Temmuz'da anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Keşmir prensliğinde yaşayan bir müezzinin ezan okurken, Keşmir prensliği askerlerince öldürülmesi sonrası 21 farklı kişinin ezanı tamamlamak için minareye çıktığı ve öldürüldüğü gün olan "13 Temmuz 1931", bugün Keşmir'de yaşanan çilelerin başlangıcı kabul ediliyor.

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