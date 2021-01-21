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Dünya Pakistan, Çin'den 500 bin doz koronavirüs aşısını ücretsiz alacak
Dünya

Pakistan, Çin'den 500 bin doz koronavirüs aşısını ücretsiz alacak

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin’in, bu ayın sonuna kadar Pakistan’a 500 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını ve bundan ücret almayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:39:00 -
Pakistan, Çin'den 500 bin doz koronavirüs aşısını ücretsiz alacak

Başkent İslamabad’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kureyşi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, mevkidaşına Pakistan’ın 1,1 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti.

Kureyşi, Wang'ın Pakistan’a bu ay sonuna kadar 500 bin doz Kovid-19 aşısı sağlanacağını açıkladığını ifade ederek, ilk parti aşıların Pekin’in iyi niyet göstergesi olarak ücretsiz verileceğini dile getirdi. 

Öte yandan Kureyşi, Çinli CanSino şirketinin aşı çalışmalarında yeni denemelerin tamamlanmasının ardından üretimin Pakistan’da iki ülke tarafından ortak yapılması konusunda Wang ile mutabık kaldıklarını söyledi. 

Kureyşi ayrıca, 500 bin doz aşıya ek olarak şubat sonuna kadar 1,1 milyon doz aşının Pakistan’a ulaşacağını kaydetti.

Söz konusu aşıların, Pakistan’da acil kullanım onayı verilen Çinli Sinopharm firmasına ait olması bekleniyor. 

Pakistan, Oxford-AstraZeneca ile Sinopharm aşılarına acil kullanım onayı vermişti.

 

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