Pakistan Başbakanı Şerif dayanışma için Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelecek.

Yarın Ankara'da olması planlanan Başbakan Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi." dedi.

Deprem sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli ölçüde mal kaybı yaşandığını hatırlatan Şerif, "Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz." diye konuştu.