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Dünya Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması
Dünya

Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan'da Diriliş Ertuğrul ve Yunus Emre gibi Türk dizilerinin yayınlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 08:12:00 - 2020-12-06 08:14:54
Pakistan Başbakanı Imran Han'dan "Diriliş Ertuğrul" ve "Yunus Emre" açıklaması

Pakistan Başbakanı Imran Han, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, toplumun cep telefonlarının yanlış kullanımı dolayısıyla "yıkıma" uğradığına işaret ederek, "Bir şeyleri yasaklayamazsınız ancak halka alternatif eğlenceler sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın Türk dizileri "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlar üretmeyi deneyeceğini kaydeden Han, "Türk dizileri, ülke halkına, özellikle gençlere eğitim vermek ve iyi rol modeller sağlamak amacıyla Pakistan’da yayımlanıyor." diye konuştu.

Pakistan’da Han'ın talebi doğrultusunda, geçen ramazan ayında Diriliş Ertuğrul, hafta başında da Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizileri Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başladı.

Han, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "PTV'de yayımlanan Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmış, 25 Nisan'da da Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında, "Pakistanlı gençler, İslam tarihi ve ahlakını Türk dizisi izleyerek öğrenebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aştı.

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