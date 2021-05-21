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Dünya Pakistan Başbakanı İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi

Pakistan Başbakanı İmran Han, terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarla hedef aldığı Filistin için yeni bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 15:37:00 -
Pakistan Başbakanı İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor.

Ramazan ayında da boş durmayan İsrail, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce Filistinliyi şehit etti.

İmran Han'dan Filistin talimatı

Pakistan Başbakan İmran Han'ın talimatı üzerine ülkede cuma günleri Filistin ile dayanışma günü olarak ilan etti.

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Yorumlar

Osman

Helal olsun Kardeş ülke Pakistan a. Darısı diğer İslam ülkelerine.
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Ali Veli

Turkiye’de SUTAS ne ise, Pakistan’da NESTLE de odur.
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