Pakistan Başbakanı İmran Han talimat verdi! Pakistan'dan Filistin hamlesi
Pakistan Başbakanı İmran Han, terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarla hedef aldığı Filistin için yeni bir karar aldı.
Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor.
Ramazan ayında da boş durmayan İsrail, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce Filistinliyi şehit etti.
İmran Han'dan Filistin talimatı
Pakistan Başbakan İmran Han'ın talimatı üzerine ülkede cuma günleri Filistin ile dayanışma günü olarak ilan etti.