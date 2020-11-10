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Aktüel Pakistan Başbakanı Han, ŞİÖ üyelerine "İslamafobi ve ırkçılığa karşı durma" çağrısı yaptı
Aktüel

Pakistan Başbakanı Han, ŞİÖ üyelerine "İslamafobi ve ırkçılığa karşı durma" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:57:51 -
Pakistan Başbakanı Han, ŞİÖ üyelerine "İslamafobi ve ırkçılığa karşı durma" çağrısı yaptı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Şangay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye devletlere dünyada yükselen İslamofobi ve ırkçılık eğilimlerine toplu olarak karşı çıkma çağrısında bulundu.

ŞİÖ liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılan Han, burada yaptığı açıklamada, "Neo-nazizm ve İslamafobi'den esinlenen ırkçı ideolojiler dahil tüm aşırılık yanlılığı ve yabancı düşmanlığı güden ideolojilere karşı koymalıyız." ifadesini kullandı.

Han, Hazreti Muhammed ile ilgili "çirkin" karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına isim vermeden atıfta bulunarak, özellikle din temelinde nefrete yol açan kasıtlı kışkırtmaların ve saldırıların evrensel düzeyde yasa dışı olması gerektiğini söyledi.

İnanç ve kültürler arası köprüler inşa etmeye odaklanmaları gerektiğini belirten Han, bölgesel ve küresel düzeyde barış ve kardeşlik kültürünün teşvik edilmesi ve tüm din ve inançlara karşılıklı saygılı olunması konusunda çağrılarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

- Hindistan'a tepki

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki tek taraflı eylemlerinin bölgesel ve küresel barışı bozabileceğini ifade ederek, uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak tartışmalı bölgelerin tek taraflı ve yasa dışı şekilde statülerinin değiştirilmesini "kınamaya ve sert şekilde karşı durmaya" çağırdı.

Bununla birlikte Han, tartışmalı bölgelerde "yasa dışı işgal altında yaşayan kişilere karşı devlet terörizmi uygulayanların" hesap vermesi ve kınanması gerektiğini dile getirdi.

- Afgan barışına destek

Han, ülkesinin Afganistan'daki çatışmada siyasi uzlaşıdan yana olduğunu yineleyerek, İslamabad yönetiminin Afganların liderliğinde ve onların sahipliğinde bir barış sürecini kararlılıkla desteklediğini kaydetti.

Afganistan’daki paydaşların kapsayıcı, geniş tabanlı ve kapsamlı bir siyasi uzlaşı için bu tarihi fırsatı kaçırmamaları gerektiğini dile getiren Han, ülkenin içindeki ve dışındaki “huzur bozucuların” rolüne karşıda uyarıda bulundu.

Han, Afgan mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmelerinin barış müzakerelerinin bir parçası olması gerektiğini aktardı.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) ŞİÖ'nün bölgesel bağlantı ve ekonomik entegrasyon vizyonu için önemli olduğunun altını çizen Han, CPEC’in, ŞİÖ ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki kesişim noktasındaki önemli rolüne vurgu yaptı.

ŞİÖ liderler zirvesine, örgütün 8 üyesi Hindistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın liderleri, ŞİÖ gözlemci ülkeleri Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan'ın devlet başkanları ve ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Norov katıldı.

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