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Pakistan Başbakanı, ABD Başkanı ile telefonda "Keşmir"i görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Başbakan İmran Han'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a Cammu Keşmir konusundaki mevcut duruma ilişkin endişeleri aktardığını açıkladı

16 Ağustos 2019 Cuma 21:33
Pakistan Başbakanı, ABD Başkanı ile telefonda "Keşmir"i görüştü

KARAÇİ (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir'deki mevcut durumu telefonda görüşerek, endişelerini aktardığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada, "Başbakan Han ve ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de süregelen durumla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, ABD Başkanına Pakistan'ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden, (Hindistan tarafından atılan) son adımlar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, iki liderin, konuya ilişkin "sürekli" irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

İslamabad yönetiminin, Keşmir'deki durumunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden dördü (ABD, Çin, Rusya ve İngiltere) ile görüştüğünü aktaran Kureyşi, "Pakistan’ın Cammu Keşmir konusundaki görüşüne aşinalar." değerlendirmesinde bulundu.

Kureyşi, konuyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı ile de temasa geçilmeye çalışıldığını kaydetti.

Trump ve Han'ın görüşme sırasında, Afganistan’da devam eden uzlaşma süreci konusunu da ele aldığını belirten Kureyşi, Pakistan'ın, Afganistan barış süreci konusunda gerekli adımı attığını belirterek, "Dün barış sürecine bağlıydık ve bugün de buna bağlıyız." yorumunu yaptı.

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter hesabından, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler, üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyinin, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere bugün kapalı oturumda toplanmasının ardından, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan'ın tek taraflı Cammu Keşmir adımının "tehlikeli" olduğu uyarısında bulunarak, bu adımın Çin için ''hükümsüz'' olduğunu ifade etmişti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:33
  1. Cammu Keşmir
  2. Donald Trump
  3. İmran Han

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