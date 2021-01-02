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Aktüel Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı
Aktüel

Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:44:33 -
Pakistan, 2008'deki Mumbai saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan polisi, 2008'de Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Zakir Rahman Lakvi'yi yakaladığını duyurdu.

Pakistan Polisi Terörle Mücadele Birimi yetkilisi Şakil Ahmed, basına yaptığı açıklamada, Lakvi'nin "terörü finanse etme" suçlamasıyla Lahor’da düzenlenen operasyonla yakalandığını söyledi.

Leşker-i Tayyibe (LeT) isimli örgütün lideri olduğu öne sürülen Lakvi'nin 2008’de Mumbai’de düzenlenen ve 166 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının planlayıcısı olduğu iddia ediliyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 26 Kasım 2008'de düzenlenen ve 29 Kasım'da sona eren terör saldırılarında 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıları LeT örgütü üstlenmiş, Lakvi’nin de bu grubun lideri olduğu iddia edilmişti.

Hindistan tarafından saldırıların planlayıcısı olduğu öne sürülen Lakvi, bir süre sonra Pakistan’da gözaltına alınmıştı.

9 sene cezaevinde kalan Lakvi, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen ve 148 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kefaletle 2015'te mahkemece serbest bırakılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Öte yandan Pakistan, Peşaver saldırısının arkasında Hindistan'ın olduğunu öne sürüyor.

LeT'in kurucusu ve 2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'a düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Hafız Said ise 2019 Temmuz'da Pakistan'da yakalanmış ve geçen sene aralıkta "terörün finansmanından" suçlu bulunmuştu.

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