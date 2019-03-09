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Pakdemirli'den üreticiye alım müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Döviz dalgalanmalarından en çok etkilenen sektör tarım sektörü oldu"- "TMO olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız"

09 Mart 2019 Cumartesi 17:57
Pakdemirli'den üreticiye alım müjdesi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz dalgalanmalarından en çok etkilenen sektörün tarım olduğunu belirterek "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.

Pakdemirli, Gölbaşı'ndaki ziyaretleri kapsamında AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Velihimmetli Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Pakdemirli, çiftçilerin sorunları dinledi.

Karşılama için getirilen traktörlerden birisini kullanarak gittiği Oyaca Mahallesi'nde konuşan Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'nin varlık yokluk seçimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığına işaret eden Pakdemirli, "Türkiye'nin önüne yönetimsel olarak engel koymaya çalışıyorlar. 90 yıllarda koalisyon dönemlerinde birçok şey kaybettik. 2000'li yıllarda AK Parti geldi. 17 yıldır bir sürü istikrarsızlaştırmaya maruz kaldık." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye’de istikrarın sürmesi gerektiğini ifade ederek "Bu seçimlerde oy oranlarında biraz azalma olsa, illetçiler zilletçiler 'Seçime gidelim.' diyecekler. 16 yılda 13 defa seçime gittik. Sürekli önümüze bir şey çıkardılar. Artık seçim kaygılarından tamamen uzak bir şekilde sizlere hizmet etmeliyiz. Bu sebeple bu hoş sedanın devamı gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik yurt dışı kaynaklı bir operasyon düzenlendiğini aktaran Pakdemirli, bu süreçten sonra alınan yerinde tedbirlerle kontrolün sağlandığını söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Döviz dalgalanmalarından en çok etkilenen sektör tarım sektörü oldu ama bu sene TMO olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız. Ayrıca sizleri biraz rahatlatmak adına bütün desteklerinizi ödeyeceğiz. 2018'den kalan elimize ulaşmış hiçbir destek ödemeniz kalmayacak."

Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP'nin Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ile Oyaca Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.



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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:57
  1. Fatih Şahin
  2. Gölbaşı
  3. Mevlüt Karakaya
  4. Seçim Koordinasyon Merkezi
  5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  6. TMO

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