Pakdemirli’den ‘tanzim satışa devam’ sinyali

Nevzat Orbay Bursa

Tanzim satış mağazalarının seçime kadar hizmet vereceği iddialarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den cevap geldi. Bakan Pakdemirli, ihtiyaç duyulması halinde tanzim satışların yeni bir formatla seçimden sonra da devam edeceği mesajını verdi.

“Domates 1-2 lira olacak”

Yeni Akit’in konuya ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Tanzim satışlar, belediyeler kanalıyla vatandaşa bir hizmet sundu. İhtiyaç olması halinde bu format seçimden sonra da devam eder. İhtiyaç varsa bakarız. İhtiyaç nedir; Vatandaş oraya gelip gidiyor mu, hala alışveriş yapıyor mu? Buna bakarız. Sonuçta şunu unutmayalım; Yaza doğru sebze ve meyve ucuzluyor. Nisan ayında yine muhtemelen piyasada maydanoz 50 kuruş, domates 1-2 lira olacak. Böyle olduğu halde hâlâ bir ayak alışkanlığı olup, müşteri buradan ürün almak istiyorsa belediyelerle devam ettirilebilir.”