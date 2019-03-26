0553 313 94 23

Pakdemirli’den ‘tanzim satışa devam’ sinyali

Tanzim satış mağazalarının seçime kadar hizmet vereceği iddialarına cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışların yeni bir formatla seçimden sonra da devam edeceği mesajını verdi.

26 Mart 2019 Salı 10:50
Pakdemirli’den ‘tanzim satışa devam’ sinyali

 Nevzat Orbay  Bursa 

Tanzim satış mağazalarının seçime kadar hizmet vereceği iddialarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den cevap geldi. Bakan Pakdemirli, ihtiyaç duyulması halinde tanzim satışların yeni bir formatla seçimden sonra da devam edeceği mesajını verdi.

“Domates 1-2 lira olacak”

Yeni Akit’in konuya ilişkin sorusunu cevaplayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Tanzim satışlar, belediyeler kanalıyla vatandaşa bir hizmet sundu. İhtiyaç olması halinde bu format seçimden sonra da devam eder. İhtiyaç varsa bakarız. İhtiyaç nedir; Vatandaş oraya gelip gidiyor mu, hala alışveriş yapıyor mu? Buna bakarız. Sonuçta şunu unutmayalım; Yaza doğru sebze ve meyve ucuzluyor. Nisan ayında yine muhtemelen piyasada maydanoz 50 kuruş, domates 1-2 lira olacak. Böyle olduğu halde hâlâ bir ayak alışkanlığı olup, müşteri buradan ürün almak istiyorsa belediyelerle devam ettirilebilir.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:50
  1. Bursa
  2. Tanzim satış mağazaları
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. Bakan Pakdemirli
  5. Yeni Akit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi şaşırttı!
    1. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    2. Yemen’de ortalık kaynıyor
    3. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    4. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    5. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    6. Rakipsiz muhtar
    7. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    8. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    9. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    10. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    11. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    12. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    13. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    14. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    15. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    16. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    17. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    18. Gaziantep Algspor adım adım..
    19. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    20. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    21. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    22. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    23. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    24. ABD’de otelde silahlı saldırı
    25. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    26. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    27. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    28. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    29. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    30. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti