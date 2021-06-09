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Ekonomi Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu
Ekonomi

Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nda aralık sonu itibarıyla su tutmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:19:00 -
Pakdemirli, Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu

Bakan Pakdemirli, Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı’nın DSİ koordinasyonunda yürütülen bir iş olduğunu belirterek, “Tabii ilgili çok bakanlığımız var. Enerji Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, tüm bakanlıkların, kamu kurumlarının, belediyelerin işin içerisinde olduğu çok büyük, tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje” dedi. Barajın, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği olmaya aday olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, “Daha önce Deriner’di biliyorsunuz, şimdi Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğe de ulaştı, aslında bu rekoru da kırdık diyebiliriz. Gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geriye köy yolları, ondan sonra yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi ve aynı zamanda yeniden yerleşim yerine de vatandaşlarımızın taşınması geriye kalıyor.” diye konuştu. Pakdemirli, aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bunun manası ne? 2 milyar metreküplük bir baraj. 2 milyar metreküplük bir barajınız olunca en az bir sene, 1-1,5 sene biz bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023’e varmadan veya 2023 başıyla beraber de artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız” ifadesini kullandı.

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