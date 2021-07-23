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Ekonomi Pakdemirli: Türkiye dünyanın en iyi projelerini yapmaya muktedirdir
Ekonomi

Pakdemirli: Türkiye dünyanın en iyi projelerini yapmaya muktedirdir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin, dünyanın en iyi projelerini yapmaya, bunları bitirmeye aday ve muktedir bir ülke olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:00:00 -
Pakdemirli: Türkiye dünyanın en iyi projelerini yapmaya muktedirdir

Tekirdağ’da incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, programı kapsamında Valiliği, AK Parti ve MHP teşkilatını ziyaret etti.

Her alanda iddialıyız

AK Parti il başkanlığını ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye’nin bir taraftan zor bir coğrafyada olduğunu, bir taraftan da kimsenin elde edemeyeceği zenginlikleri içerdiğini belirtti. “Biz her alanda futbolundan siyasetine, tarımından ticaretine, sanayisinden teknolojisine İHA’sına, SİHA’sına, tankına, helikopterine, uçağına kadar diyoruz ki artık iddialı bir ülkeyiz” ifadesini kullanan Pakdemirli, günlük karmaşanın içinde birçok şeyin unutulduğunu vurguladı. Pakdemirli, şunları söyledi: 3

Köprüye de karşılardı

“Hizmet siyasetinden, otoyollardan, köprülerden, dünyanın en büyük havalimanından, bugün çok da konuşulan Kanal İstanbul’dan bahsedecek olursak, gerçekten birileri yapar, birileri eleştirir. Bakın Trakya’yı Anadolu’ya bağlayan 3 köprü var. Her bir köprüye de muhalefet, başta CHP olmak üzere hepsi karşı çıkmışlar ve karşı çıkmaya devam etmişler. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul ile ilgili de yaşıyoruz. Ama Türkiye artık dünyanın en iyi projelerini yapmaya ve bunları bitirmeye aday ve muktedir bir ülkedir.”

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