Pakdemirli: Tarımsal desteklerin 17 milyar lirası hesaplara yattı

Pakdemirli, video konferans yoluyla katıldığı 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde, üretimi desteklemek için atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, son 18 yılda tarım ve ormana sağladıkları desteklerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturduklarını anlattı. Bakan Pakdemirli, bu sürede çiftçiye toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55’ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı.” Desteklerin ve çalışmaların üretime, hasılaya nasıl dönüştüğünü izlediklerini dile getiren Pakdemirli, son iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını söyledi.

“Çiftçi varsa hayat var”

Tarım ve ormana verdiği önem ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Pakdemirli, “Tarım Orman ve İnsan” temalı fotoğrafl arın var gücüyle üretmeye devam eden çiftçi ve üreticinin çabasının kaydını da tuttuğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, 12. yarışmanın takvimini de dün itibariyle başlattıklarını ifade ederek, yeni yarışmanın temasını “Çiftçi Varsa Hayat Var” olarak açıkladı. Üretim gayretini yeni fotoğrafl arla göstermeye devam edeceklerini belirten Pakdemirli, sanal fotoğraf sergisinin www. tarimormaninsan.com adresinden ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi. Pakdemirli, konuşmasının ardından sanal serginin açılışını gerçekleştirdi, ödül alan fotoğrafl arı inceledi.