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Pakdemirli: "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek."
10 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:22
Pakdemirli
tarım ilacı
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