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Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."

21 Şubat 2019 Perşembe 16:16
Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:16
  1. gübre
  2. mazot
  3. Pakdemirli

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