PAEM’e 450 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 puan ve üzeri alan 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden “www.pa.edu.tr” ilan edilecek.



Kaynak: AA