0553 313 94 23

Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine sahnede! Hüseyin Aygün’den Selahattin Demirtaş’a güzelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde, BirGün yine şaşırtmadı. Paçavranın yazarı Hüseyin Aygün bugünkü yazısında, darbeci FETÖ için 'İslamcı grup' yakıştırması yaptı. 'Barış bildirisi' söylemiyle devleti hedef alanları, masum akademisyenler gibi yansıtan Aygün, 'PKK sizi tükürüğüyle boğar.' söyleminin sahibi Demirtaş’ı da savunmayı unutmadı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:58
Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine sahnede! Hüseyin Aygün’den Selahattin Demirtaş’a güzelleme

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  BirGün paçavrasının sözde yazarı Hüseyin Aygün, “15 Temmuz ve hukuk” başlıklı yazısında, ABD menşeili terörist örgüt FETÖ’yü “İslamcı Grup” olarak lanse etti. PKK zulmünün sonlandırılması adına bazı illerde ilan edilmiş olan sokağa çıkma yasağını, 'Devletinzulmü' olarak dünyaya yansıtan 'Barış Bildirisi' adlı teröre destek demecini imzalayanları akademisyenmiş gibi tanıtan Aygün, Demirtaş ve Eren Erdem’i de desteksiz bırakmadı.

“ 'Barış bildirisi', devleti 'Kürt Katliamcısı' olarak gösteriyordu"

Devleti 'Kürt Katliamcısı' olarak lanse eden 'Barış Bildirisi', PKK zulmünün sonlandırılması için başlatılan sokağa çıkma yasakları üzerine yayınlanmıştı. Bildiride, “Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri ile PKK katliamları “Devlet Terörü” gibi gösterilmişti. Aygün, devleti katliamcı gibi gösteren sözde “akademisyenleri”, “En büyük darbe akademiye vuruldu. Binlerce akademisyen KHK’lerle atıldı. ‘barış bildirisi’ yayınlayanlar, ağır ceza mahkemelerinde sabahladı. Rektörler AKP temsilcisi gibi hareket etti.” diyerek savundu.

Aygün; Demirtaş, Baluken ve Erdem’i de savunmayı ihmal etmedi

Apo’nun heykelini dikeceğiz.”, “PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.” sözlerinin sahibi Demirtaş’ı savunmayı unutmayan Aygün, “Konuşma yaptı diye HDP’li bir milletvekilinin milletvekilliği kaldırılmış; Demirtaş AİHM kararına rağmen bırakılmamış; Baluken hapiste ‘yazar’ olmuştur. CHP’li Eren Erdem Silivri’de unutulmuştur.” diye konuştu. Baluken terör örgütü savunuculuğundan, Erdem de kaçma şüphesi olduğundan tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:58
  1. Hüseyin Aygün
  2. Selahattin Demirtaş
  3. FETÖ
  4. 15 temmuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne sınır hattında 3 yılda 557 FETÖ'cü yakalandı
    1. Edirne sınır hattında 3 yılda 557..
    2. Özel öğrencilerden 15 Temmuz..
    3. Rüyadan aldığı ilhamla "15 Temmuz..
    4. TMSF'ye devredilen 885 şirketin aktifi..
    5. Bisiklet tutkunları 251 şehit için 251..
    6. AA, ihanet gecesine ait yeni..
    7. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz
    8. "Faizlerin aşağı çekilmesi otomotivi..
    9. "Hiçbir zaman vatansız yaşanmaz"
    10. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten..
    11. Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz millet..
    12. "Tek vatanımız var" diyerek şehit olan..
    13. Gaziyi kurtaran sağlık personeli 15..
    14. Kabotaj Bayramı’nda alamadığı bayrağı..
    15. TBMM'de bu hafta
    16. Erdoğan ve Putin’in ortak başarısı
    17. Muratpaşa’nın cimnastikçilerine milli..
    18. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    19. Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine..
    20. Kamuda istihdam atağı
    21. Milli judocular EYOF'a hazırlanıyor
    22. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    23. Adli bilişim uzmanından internet..
    24. Okka: “15 Temmuz’u unutmayacağız,..
    25. Elazığ’da KPSS heyecanı
    26. GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı
    27. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimiz için bir..
    28. FİSKOBİRLİK, piyasanın üzerindeki..
    29. New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev..
    30. Erzurum’da paintball rüzgarı
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi