Paçavra BirGün’ün yardakçısı yine sahnede! Hüseyin Aygün’den Selahattin Demirtaş’a güzelleme

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr BirGün paçavrasının sözde yazarı Hüseyin Aygün, “15 Temmuz ve hukuk” başlıklı yazısında, ABD menşeili terörist örgüt FETÖ’yü “İslamcı Grup” olarak lanse etti. PKK zulmünün sonlandırılması adına bazı illerde ilan edilmiş olan sokağa çıkma yasağını, 'Devletinzulmü' olarak dünyaya yansıtan 'Barış Bildirisi' adlı teröre destek demecini imzalayanları akademisyenmiş gibi tanıtan Aygün, Demirtaş ve Eren Erdem’i de desteksiz bırakmadı.

“ 'Barış bildirisi', devleti 'Kürt Katliamcısı' olarak gösteriyordu"

Devleti 'Kürt Katliamcısı' olarak lanse eden 'Barış Bildirisi', PKK zulmünün sonlandırılması için başlatılan sokağa çıkma yasakları üzerine yayınlanmıştı. Bildiride, “Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri ile PKK katliamları “Devlet Terörü” gibi gösterilmişti. Aygün, devleti katliamcı gibi gösteren sözde “akademisyenleri”, “En büyük darbe akademiye vuruldu. Binlerce akademisyen KHK’lerle atıldı. ‘barış bildirisi’ yayınlayanlar, ağır ceza mahkemelerinde sabahladı. Rektörler AKP temsilcisi gibi hareket etti.” diyerek savundu.

Aygün; Demirtaş, Baluken ve Erdem’i de savunmayı ihmal etmedi

“Apo’nun heykelini dikeceğiz.”, “PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.” sözlerinin sahibi Demirtaş’ı savunmayı unutmayan Aygün, “Konuşma yaptı diye HDP’li bir milletvekilinin milletvekilliği kaldırılmış; Demirtaş AİHM kararına rağmen bırakılmamış; Baluken hapiste ‘yazar’ olmuştur. CHP’li Eren Erdem Silivri’de unutulmuştur.” diye konuştu. Baluken terör örgütü savunuculuğundan, Erdem de kaçma şüphesi olduğundan tutuklanmıştı.