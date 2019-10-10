Paçavra Birgün, Barış Pınarı Harekâtı'nı böyle duyurdu!

Paçavra BirgünGazetesi, Suriye'deFırat'ın doğusundaki terör kamplarını imha etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili alçak bir manşet attı.

Kahraman ordumuzca icra edilen harekâtı, 'Karanlık yolda ilk adım atıldı' başlığıyla manşetine taşıyan sözde gazete, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Milletin kenetlendiği, her düşünceden insanın ayrılıkları bir tarafa bıraktığı bir günde, Türkiye'ye olan nefretini yine açığa vuran paçavra Birgün, kendi karanlığıyla milleti de boğmak istiyor.

Manşet haberinin özetinde ise PKK ve YPG'ye ilişkin tek satıra yer vermeyen sözde gazete, ABD'nin taşeronu olan terör örgütlerinin güdümünde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Diyarbakır'daki anneleri tırnak içine alarak haberleştirmişti

10 Ekim 2015'te Ankara'da patlatılan bombayla hayatını kaybedenleri anarken, 'Unutursak yüreğimiz kurusun' başlığını kullanan Birgün, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde devam eden eylemlerini haberleştiriken, anneleri tırnak içerisinde yazmıştı.

Evrensel de kepazelik peşinde

İşçi ve emekçilerin hakkını savunma iddiasyla PKK propagandası yapan bir diğer gazete olan Evrensel de Barış Pınarı Harrekâtı'ndan rahatsız oldu. Sözde gazete, attığı manşette, "Savaşa karşı barışı savunalım" başlığını kullandı.