Paçanga böreği nasıl yapılır? Çıtır çıtır Paçanga böreği tarifi

Paçanga böreği, yufka ile yapılan bir börek türüdür. İç malzemesi, kaşar peyniri, pastırma, domates, maydanoz ve biberden oluşmaktadır. Pastırmanın muhteşem tadıyla kaşar peynirin sıcaklığının birleştiği bu çıtır paçanga böreği tarifini sizler de evinizde deneyebilirsiniz. İster kahvaltılarda ister ara sıcak olarak yemeklerde kullanabileceğiniz Paçanga böreği nasıl yapılır? İşte Çıtır çıtır Paçanga böreği tarifi

Paçanga böreği nasıl yapılır?

Malzemeler

• 3 adet yufka,

• 150 gram pastırma,

• Kaşar peyniri,

• 2 adet domates

Kızartmak için

• Sıvı yağ

• Galeta unu

• 1 adet yumurta

Paçanga böreği nasıl hazırlanır?

Paçanga böreğini yaparken aşağıda vermiş olduğumuz adımları birebir uygularsanız lezzetli bir paçanga böreği hazırlayabilirsiniz.

1. adım: Yufkaları üst üste koyup 8 eşit parçaya bölün.

2. adım:Pastırmaları ve kaşar peynirini dilimleyin.

3. adım: Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

4. adım: Her bir yufkanın geniş parçasının içine dilimlenmiş pastırma, kaşar peyniri ve doğranmış domatesleri ekleyin ve sigara böreği gibi sarın.

5. adım: Yufkaları kızgın yağda arkalı önlü kızartarak servis yapın.

Püf noktası nedir?

Paçanga böreklerini yağlı fırın kâğıdı serilmiş tepsi üzerinde fırında pişirebilir ya da çırpılmış yumurta ve galeta ununa batırdıktan sonra yağda kızartabilirsiniz.