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Dünya

Paçaları fena tutuştu! Yunanistan Savunma Konseyi acil koduyla toplandı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı hamlelerine karşı Batılı ağabeylerinin desteğini alarak sesini yükselten Yunanistan'ın paçaları tutuştu. Akdeniz'deki gerilimin ardından panikleyen Yunanistan'da Savunma Konseyi'nin acil koduyla toplandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:10:00 - 2020-08-12 10:10:49
Paçaları fena tutuştu! Yunanistan Savunma Konseyi acil koduyla toplandı

Batılı ağabeylerinin desteğini alarak Doğu Akdeniz'de boyundan büyük işlere kalkışan Yunanistan'da panik havası bir üst seviyeye taşındı.

Türkiye'nin haklı ve sert hamleleri karşısında neye uğradığını şaşıran Yunanistan'da dün gece hareketli anlar yaşandı.

Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken, Yunanistan Savunma Konseyi'nin Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos başkanlığında toplandığı öğrenildi.

Acil koduyla toplandılar

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un başkanlığında acil koduyla toplanan konseyde Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ve ülkenin önde gelen kurmayları ve askeri liderlerinin yer aldığı belirtilirken, ülke basınına konuşan Yunan kaynaklar, toplantının amacının daha geniş bir bölgedeki durumu değerlendirmek ve Türkiye’ye karşı sözde yapılacak hamleleri masaya yatırmak olduğunu söyledi.

Paçaları tutuşan Yunanistan'da yapılan bu toplantının 3 saat sürdüğü belirtilirken, ne sonuç çıktığı ise açıklanmadı.

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