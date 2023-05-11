Paça Çorbası: 'Bugün ne pişirsem?' Diye düşünenler lokanta ustalarından dünyanın en iyi sırrı! Deneyebilirsiniz

İştahı süratle kesiyor: Paça Çorbası Malzemeleri

3 adet kuzu paçası

5 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Tuz,sarımsak,sirke

Paça Çorbası Yapılışı

Paçanın her tarafını ocakta tütsüleyelim.

Ardından bol suda güzelce yıkayalım.

Düdüklü tencereye alıp, üzerini çıkacak kadar bol su koyup, haşlayalım.

Yaklaşık 1 saat 15 dakikada çok güzel pişiyor.

Pişen paçaları kevgir yardımıyla tencereden alıp, soğumaya bırakalım.

Paçayı haşladığımız sudan 5 bardağını başka bir tencereye aktaralım.

Kaynamaya bırakalım.

Karıştırma kabına yoğurt ve unu alıp, çırpma teli yardımıyla çırpıp pürüzsüz hale getirelim.

Tencerede kaynayan sudan 1 kepçe alıp terbiyeyi ılıtalım.

Ardından çırpmaya devam ederek tencereye aktaralım.

Kaynayana kadar çırpma teliyle çırpalım.

Kaynayan çorbaya tuzunu atalım, kapatalım.

Paçayı kemiklerinden ayırıp, minik minik doğrayalım.

Çorbanın içine katalım.

Servis sırasında sarımsak ezip, sirkeyle birlikte servis yapalım.

Servis esnasında ayrıca çok az yağda pul biber yakıp üzerine dökebiliriz.

Afiyet olsun..

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