  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hollandalı siyasetçiden çok konuşulacak sözler: Batı Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yakın gözüküyor

O ülke yuan ile ödeme yapacak! Ödemede yeni deprem: Dünyada sayılı ülkeler yapıyordu, bölgeye yayılıyor

Artık iyice zıvanadan çıktılar! Meral Akşener'den skandal sözler

Yaşar Okuyan: PKK'nın desteklediği Kılıçdaroğlu'nu desteklemem! 6'lı masa proje

Batı'nın Türkiye şubeleri düğmeye bastı! Seçimler öncesi kirli oyun yine devrede

"Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluşuyor! Selçuk Bayraktar'dan açıklama

NATO yetkilisi açıkladı... İşte Rusya'nın savaştaki son durumu

Rusya'da petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı! Keşifleri sonrası gelişme açıklaması

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu: 7.6 şiddetinde deprem
Kadın - Aile Paça Çorbası: 'Bugün ne pişirsem?' Diye düşünenler lokanta ustalarından dünyanın en iyi sırrı! Deneyebilirsiniz
Kadın - Aile

Paça Çorbası: 'Bugün ne pişirsem?' Diye düşünenler lokanta ustalarından dünyanın en iyi sırrı! Deneyebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-05-11 01:06:00 - 2023-05-11 01:09:31
Paça Çorbası: 'Bugün ne pişirsem?' Diye düşünenler lokanta ustalarından dünyanın en iyi sırrı! Deneyebilirsiniz

Paça çorbasına pek çok kişi ön yargılı yaklaşıp içmek istemez.. Oysa ki hem çocukların, hem de yetişkinlerin kemik sağlığı ve gelişmesi için son derece faydalıdır.. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalıklara karşı korur. Kırıkların tedavisinde son derece etkilidir. Ön yargılarımızı bir kenara bırakıp, sağlık dostu bu çorbaya soframızda yer verelim. Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı. İşte, kelle paçanın müthiş sırrı…

İştahı süratle kesiyor: Paça Çorbası Malzemeleri

3 adet kuzu paçası
5 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı un
Tuz,sarımsak,sirke

Paça Çorbası Yapılışı
Paçanın her tarafını ocakta tütsüleyelim.

Ardından bol suda güzelce yıkayalım.
Düdüklü tencereye alıp, üzerini çıkacak kadar bol su koyup, haşlayalım.
Yaklaşık 1 saat 15 dakikada çok güzel pişiyor.
Pişen paçaları kevgir yardımıyla tencereden alıp, soğumaya bırakalım.
Paçayı haşladığımız sudan 5 bardağını başka bir tencereye aktaralım.
Kaynamaya bırakalım.
Karıştırma kabına yoğurt ve unu alıp, çırpma teli yardımıyla çırpıp pürüzsüz hale getirelim.
Tencerede kaynayan sudan 1 kepçe alıp terbiyeyi ılıtalım.
Ardından çırpmaya devam ederek tencereye aktaralım.
Kaynayana kadar çırpma teliyle çırpalım.
Kaynayan çorbaya tuzunu atalım, kapatalım.
Paçayı kemiklerinden ayırıp, minik minik doğrayalım.
Çorbanın içine katalım.
Servis sırasında sarımsak ezip, sirkeyle birlikte servis yapalım.
Servis esnasında ayrıca çok az yağda pul biber yakıp üzerine dökebiliriz.

Afiyet olsun..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek: Bu içecekleri içiyorsanız hemen böyle işe yarayacak...→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23