Paça Çorbası: 'Bugün ne pişirsem?' Diye düşünenler lokanta ustalarından dünyanın en iyi sırrı! Deneyebilirsiniz
Paça çorbasına pek çok kişi ön yargılı yaklaşıp içmek istemez.. Oysa ki hem çocukların, hem de yetişkinlerin kemik sağlığı ve gelişmesi için son derece faydalıdır.. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalıklara karşı korur. Kırıkların tedavisinde son derece etkilidir. Ön yargılarımızı bir kenara bırakıp, sağlık dostu bu çorbaya soframızda yer verelim. Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı. İşte, kelle paçanın müthiş sırrı…
İştahı süratle kesiyor: Paça Çorbası Malzemeleri
3 adet kuzu paçası
5 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı un
Tuz,sarımsak,sirke
Paça Çorbası Yapılışı
Paçanın her tarafını ocakta tütsüleyelim.
Ardından bol suda güzelce yıkayalım.
Düdüklü tencereye alıp, üzerini çıkacak kadar bol su koyup, haşlayalım.
Yaklaşık 1 saat 15 dakikada çok güzel pişiyor.
Pişen paçaları kevgir yardımıyla tencereden alıp, soğumaya bırakalım.
Paçayı haşladığımız sudan 5 bardağını başka bir tencereye aktaralım.
Kaynamaya bırakalım.
Karıştırma kabına yoğurt ve unu alıp, çırpma teli yardımıyla çırpıp pürüzsüz hale getirelim.
Tencerede kaynayan sudan 1 kepçe alıp terbiyeyi ılıtalım.
Ardından çırpmaya devam ederek tencereye aktaralım.
Kaynayana kadar çırpma teliyle çırpalım.
Kaynayan çorbaya tuzunu atalım, kapatalım.
Paçayı kemiklerinden ayırıp, minik minik doğrayalım.
Çorbanın içine katalım.
Servis sırasında sarımsak ezip, sirkeyle birlikte servis yapalım.
Servis esnasında ayrıca çok az yağda pul biber yakıp üzerine dökebiliriz.
Afiyet olsun..
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