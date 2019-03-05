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Özyeğin Üniversitesi, 8 Mart'ta Nezihe Muhiddin'i anacak

Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, kadın hakları savunucusu, gazeteci-yazar Nezihe Muhiddin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde film gösterimi ve özel bir söyleşi ile anılacak

05 Mart 2019 Salı 10:20
Özyeğin Üniversitesi, 8 Mart'ta Nezihe Muhiddin'i anacak

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi, Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran, kadın hakları savunucusu, gazeteci-yazar Nezihe Muhiddin'i, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde film gösterimi ve özel bir söyleşi ile anacak.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Ümran Safter'in yaptığı, senaryosunu Ahsen Diner'in kaleme aldığı ve Nezihe Muhiddin'e saygı duruşu niteliğindeki "Kadın Olmanın Günahı" adlı uzun metraj belgesel film, Özyeğin Üniversitesi'nde izleyici ile buluşacak.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nin ev sahipliği ve Kadın Çalışmaları Kulübü ile Sinema Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilecek film gösteriminin ardından yönetmen Ümran Safter, filmin tarih danışmanı-araştırmacı Yaprak Zihnioğlu ve Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Senem Timuroğlu söyleşi için izleyicilerle bir araya gelecek.

Söyleşinin moderatörlüğünü ise Özyeğin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü Başkanı Gülsu Bartan üstlenecek. Program, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde düzenlenecek.

Cesur bir kadının ön yargılar ve yerleşik değerlerle olan mücadelesinin anlatıldığı "Kadın Olmanın Günahı" belgesel filminde, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de tanıklık ediliyor.

Nezihe Muhiddin'i ve kadın hakları mücadelesini Yaprak Zihnioğlu, Fatmagül Berktay, İpek Çalışlar, Senem Timuroğlu, Lerna Ekmekçioğlu, Nükhet Sirman, Müge Telci ve Yeşim Arat başta olmak üzere kadın akademisyenlerin anlatımıyla izlenecek belgesel filmin çekimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla İstanbul, Ankara ve Boston'da gerçekleştirildi.

Filmde kullanılan animasyonlar, İngiliz sanatçı May Kindred Boothby imzası taşıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:20
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