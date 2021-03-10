  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Ayasofya'yı açan güç, İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokunamıyor?

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır

Sağlık Bakanlığı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! Koronavirüs tablosu endişe verici

TBMM'de kabul edildi! 'Kadına yönelik şiddet'te adım atıldı
Spor Özür dilemişti! Caner için karar günü
Spor

Özür dilemişti! Caner için karar günü

Fenerbahçe'de Caner Erkin için bugün Samandıra'da düzenlenecek toplantıda son karar verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:38:00 -
Özür dilemişti! Caner için karar günü

Caner Erkin Göztepe maçında oyundan çıkarken kulübeye doğru sinirli bir şekilde el kol hareketleri yapmıştı. Bu olay sonrası tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Geçen hafta başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Caner bir araya geldi. Yıldız futbolcu, hatasını kabul etti ve hocasından özür diledi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili kararın verileceği toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Samandıra’daki zirvede bu kez teknik direktör Erol Bulut da yer alacak. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle aşılan krizde bugün kararın çıkması bekleniyor. Caner Erkin’in, bugünkü görüşmede hocasından doğrudan özür dileyeceği ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağının sözünü vereceği öğrenildi. Bulut’un da bu özrü kabul ederek öğrencisini yeniden takıma döndürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Caner’in bugün idmanda olması muhtemel.

Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak bu zirvenin ardından kulübün, affedildiğine dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Caner’in Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması muhtemel ancak ilk 11’de olup olmayacağı hafta boyunca yapılacak idmanların ardından netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 'metafizik uzmanı' Salih Memişoğlu hayatını kaybetti.
İsmail ise dayak atan, hiç bulaşmaz çekilir aradan! 'İstanbul Sözleşmesi' diye tepinen Canan Güllü tiyatroları
Gündem

İsmail ise dayak atan, hiç bulaşmaz çekilir aradan! 'İstanbul Sözleşmesi' diye tepinen Canan Güllü tiyatroları

FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin eşinden şiddet gördüğü dönemde kendisine ulaşmaya çalıştığı, ancak o..
Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi
Dünya

Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi

Almanya'da devlet televizyonu ARD'de haber bülteninin açılışını Türkçe yapan Türk asıllı spiker Pınar Atalay, aşırı sağcıların lincine uğrad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay