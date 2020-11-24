'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısında yaptığı skandal konuşma tepki çekti. Kılıçdaroğlu, öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaya kalktı.
Kılıçdaroğlu, "Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz." şeklinde tepki toplayan ifadelere imza attı.
Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden özür dilemeye çağrıldı.