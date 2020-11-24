  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:05:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısında yaptığı skandal konuşma tepki çekti. Kılıçdaroğlu, öğretmenler arasında ayrımcılık yapmaya kalktı.

Kılıçdaroğlu, "Hâlâ iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlamaz." şeklinde tepki toplayan ifadelere imza attı.

Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden özür dilemeye çağrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?
Aktüel

Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?

Katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen ve tepkilerin ardından Yüksek ..
Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?
Gündem

Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay