Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli düşmanlığında yeni boyut! ‘Yurdumuzu işgal ettiler’

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ve diğer göçmenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriyelilerin Türkiye’de olmasından rahatsızlık duyan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz,

"Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. 1 milyondan fazla Iraklı, Afgan, Afrikalı göçmen var. Toplamda Türkiye'de 5 milyondan fazla göçmen yaşıyor. İçişleri Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ürkütücü. İnsanların vergi ödeyerek güzelleştirdiği, tarihimizin en büyük mirası olan İstanbul gibi bir kentte 500 binden fazla kayıtlı Suriyeli yaşıyormuş. Bu Türkiye için ne demektir? Türkiye adeta bir göçmen istilasına uğramıştır. Yurdumuz bugün göçmenlerin işgali altındadır. Kentlerdeki işi paylaşıyorlar, güvenliği bozmaktalar ve bunlar Türkiye'de sıkıntı üretmektedir. Ben, Türkiye'nin göçmen istilasına uğramasına karşıyım. Kim eleştirmek istiyorsa eleştirsin. Hiç umrumda da değil. Göçmen istilasının ülkelerde yapıyı nasıl dağıttığını, güvenliği nasıl ihlal ettiğini bilen birisiyim" ifadelerini kullandı.