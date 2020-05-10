Öztürk Yılmaz'dan olay sözler: Hükümet asla ve asla değişmez

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Dinamit programında konuşan Öztürk Yılmaz, "Türkiye'de doğru dürüst bir muhalefet olmadıkça asla ve asla hükümet değişmez" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddiyetsiz olduğunu söyleyen Yılmaz, "Türkiye'deki muhalefet iyi olsaydı, ben oradan ayrılmazdım. Muhalefetin halkla bir alakası yok. Her Salı çıkıp bir tiyatro oynuyorlar. Salı günü çıkıp konuşuyorlar. Bir sonraki gün ne konuştukları bilinmiyor. Bunlardan Türkiye'ye fayda gelmez. 9 tane seçim kaybediyorsun, çıkıp orada hala oturuyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Çıkıp bir de ülkede demokrasi istiyorsun. İktidar olamıyorsun. Bize ne anlatıyorsun ciddiyetsiz? Türkiye'de doğru dürüst bir muhalefet olmadıkça asla ve asla hükümet değişmez. Bu muhalefet Erdoğan'ın da işine geliyor" diye konuştu.