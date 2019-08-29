Özlü’nün mahalle ziyaretleri devam ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kiremitocağı Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü‘Gönül Belediyeciliği’ düsturunu, belediye yönetim anlayışı ve hizmet kalitesinde yansıtmayı sürdürüyor. Seçim döneminde dilinden düşürmediği mahalle ziyaretlerine Kurban Bayramı sonrası kaldığı yerden devam eden Başkan Özlü’ye belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Kiremitocağı Mahallesi muhtarlık binası bahçesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, kadın, çocuk, genç, yaşlı herkese söz hakkı tanıyarak tüm soruları yanıtladı.

Başkan Özlü konuşmasında mahalle ziyaretlerinin önemine değinerek, "Seçim döneminde söylemiştik; her mahalleye gideceğiz, sizlerle her mahallede görüşeceğiz diye. Sizlerin istek ve beklentilerini mahallelerde dinleyeceğiz. Halk günü diye bir şey yok, siz bize gelmeyeceksiniz, bir size geleceğiz. Mahalle ziyaretlerimize Ramazan Bayramı, sel felaketi Kurban Bayramı derken bir süre ara vermiştik ama şimdi kaldığımız yerden devam ediyor. Bir mahalle toplantısı yapıyoruz. Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum, çok güzel bir mahalleniz var bu vesile ile de sayın muhtarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bakın çalışmalar konusunda sorumlu arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz hepsi burada, size yardımcı olmak için geldiler” dedi.

Mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Başkan Özlü, konuyla ilgili birim müdürü ve başkan yardımcıları ile bizzat istişare ederek sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması konusunda vatandaşlara söz verdi.