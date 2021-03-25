24 Mart Çarşamba akşamı Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım evinde silahlı saldırıya uğradı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapan savcı Özlem Salkım başından vuruldu. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salkım'ın ameliyat oldu. Salkım'ın durumunun ağır olduğu da ifade edildi.

Özlem Salkım kimdir? Savcı Özlem Salkım kaç yaşında?

28 yaşındaki Özlem Salkım, Sorgun'da Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyor. 2019 yaz kararnamesi ise Sorgun'a atanan Salkım stajını Ankara'da tamamlamış.