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Özlem Öztekin Vural: “Adalar’da halk çözüm bekliyor, hizmet istiyor”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, seçilmesi halinde halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını açıkladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:23
Özlem Öztekin Vural: “Adalar’da halk çözüm bekliyor, hizmet istiyor”

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, seçilmesi halinde halkın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını açıkladı. Vural, “Adalar halkının tek istediği kaliteli bir yaşam. Halk çözüm bekliyor, hizmet istiyor. Biz hizmet odaklı çalışıyoruz. Halk elbet birlik ve beraberliği sağlayacaktır” dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, ilk amacının Adalar’da mutluluğu ve huzuru sağlamak olduğunu belirterek, “Adalar’daki halk sosyal tesis, kadınların ve gençlerin kullanabileceği kapalı spor salonları, kaliteli eğitim, şartları iyi bir hastane, halk plajı, iş imkanı, çocuk parkı, kadınların gidebileceği kurs ve ulaşımın daha iyi şekilde olmasını istiyor. Halkın istediği kaliteli bir yaşam. Çöp sorununa bir çözüm bulunması isteniyor. Adalar şu an pislik içinde. Türkiye’nin en pis bölgesi maalesef Adalar, biz hizmet odaklı çalışıyoruz. Bunun için de projeler geliştiriyoruz. Çok kısa sürede projelerimizi resimleriyle açıklayacağız. İlk önce birbirimize inanıp güveneceğiz. Benim yapacağım deyip de yapmadığım hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.



"Projelerimiz halkın huzurunu sağlayacak"


Adalar’da 72 ilden belirli sayıda insanlar olduğunu söyleyen Vural, “Daha çok Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu kesiminden insanlar var. Bizim gönlümüz burada herkese açık. Keşke daha güzel bir Adalar için hep birlikte çalışsak, bunun için mücadele versek. Ama ben eminim halkımız elbet birlik ve beraberliği sağlayacaktır. Bizim projelerimiz halkın huzurunu sağlayacak. Biz söz verirsek mutlaka yaparız. Bir Adalı olarak sahip olduğum tüm imkanları kullanacağım” dedi.



"Adalar 10 yıl daha geriye gitmesin"


Daha güzel bir Adalar için halkın oy vermesi gerektiğini belirten Vural, “Adalar seçim sürecinden sonra unutuluyor ve 5 sene sonra tekrar hatırlanıyor. Adalar’ın şu an 10 yıl daha geriye gitme imkanı yok. Adalar’ı en iyi bir Adalı düşünür. Başkan adayı oldum, çünkü şu an halk iyi durumda değil. Koşullar çok kötü. Eski Adalarımızı geri getirmek halkın elinde. Daha fazla kaybedecek 1 sene daha yok” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:23
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